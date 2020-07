Warhammer Chaosbane arriverà su PS5 e Xbox Series X

Warhammer Chaosbane uscirà su PlayStation 5 e Xbox Series X, a confermarlo è Eko Software durante l'evento Nacon Connect del 7 luglio, sebbene l'annuncio non abbia goduto di grande visibilità durante lo show del publisher francese.

"In un mondo devastato dalla guerra e dominato dalla magia, sei l'ultima speranza per l'Impero degli Uomini contro le orde del Caos. Gioca da solo o con un massimo di quattro giocatori in co-op locale o online, scegli un eroe tra quattro classi di personaggi con abilità uniche e complementari, e preparati a battaglie epiche sfruttando alcuni dei manufatti più potenti del Vecchio Mondo."

Già disponibile dal 2019 su PC, PS4 e Xbox One, Warhammer Chaosbane si prepara a debuttare anche sulle console next-gen di Sony e Microsoft, non è chiaro però in che forma. Eko Software pubblicherà un aggiornamento per le versioni già esistenti oppure lancerà una edizione specifica per PS5 e Xbox Seris X? Gli sviluppatori non hanno rivelato altri dettagli, invitando il pubblico a restare sintonizzato per saperne di più. Anche la data di uscita è avvolta nel mistero, nessun accenno riguardo un possibile lancio nel 2020.