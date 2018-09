Warhammer Chaosbane: il nuovo story trailer presenta il mondo di gioco

Eko Software e Bigben hanno pubblicato un nuovo story trailer di Warhammer Chaosbane, presentando la storia e l'ambientazione del nuovo Action RPG ambientato nell'universo di Warhammer. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

"Tanto tempo prima del regno del nostro glorioso Karl Franz, le sanguinarie tribù del Nord unite invasero l’Impero degli Uomini. La Grande Guerra contro il Chaos imperversava, fino a quando Magnus il Pio riunì i cittadini di Nuln, creò una resistenza contro i nemici e sconfisse il leader del Chaos, conosciuto come “Il Prescelto Eterno”, respingendo gli invasori. Ma le forze del Chaos hanno tramato nell’ombra per colpire nuovamente l'Impero. A meno che si riesca e fare qualcosa, l’Impero degli Uomini è destinato a ricadere nelle tenebre."



In Warhammer: Chaosbane, ogni classe offre al giocatore differenti abilità e possibilità di gioco. Cooperare, online o in locale con 4 giocatori, sarà fondamentale per sconfiggere le orde del Chaos. Rilascia l’abilità bloodlust, meccanica di gioco unica di Warhammer: Chaosbane che esploderà un devastante potere capace di farvi accedere a potentissime skill in grado di ribaltare l’esito di una battaglia.



Primo Action-RPG a svolgersi nel mondo di Warhammer, Warhammer: Chaosbane invita i giocatori ad immergersi nel Vecchio Mondo, ancora segnato dalla Grande Guerra contro il Chaos - sanguinoso conflitto svoltosi parecchi anni prima. I giocatori vestiranno i panni di umani, alti elfi, elfi silvani oppure dei nani, e scopriranno diverse iconiche località come la città di Praag, oppure ancora Nuln, capitale dell’Impero al tempo in cui Chaosbane è ambientato.



Warhammer: Chaosbane è attualmente in via di sviluppo e verrà pubblicato per console e PC nel 2019.