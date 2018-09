Warhammer Chaosbane: primo video gameplay commentato dagli sviluppatori

Bigben ed Eko Software svelano oggi il primo video di gameplay commentato di Warhammer: Chaosbane direttamente dalla demo mostrata alla Gamescom.

Questa missione si svolge nelle fognature di Nuln, la capitale dell’Impero, invasa dai servi del Dio del Chaos Nurgle. Qui incontriamo finalmente i primi due personaggi giocabili di Warhammer: Chaosbane, Konrad Vollen, capitano dell’Impero e specialista nel combattimento ravvicinato, capace di assorbire una grande quantità di danni, ed Elontir, Elfo Alto che dispone di devastanti attacchi a lungo raggio.



Questi pochi minuti di gameplay mostrano l’importanza della cooperazione tra differenti classi di personaggi, entrambi con le proprie caratteristiche e skill uniche. Le abilità mostrate in questo video sono solo un assaggio delle 45 skill che ogni personaggio otterrà durante l’avventura. Infine, viene rivelata anche una meccanica unica di Warhammer: Chaosbane chiamata bloodlust. Un devastante potere che vi permetterà di accedere a potentissime skill capaci di ribaltare l’esito di una battaglia.



Primo Action-RPG a svolgersi nel mondo di Warhammer, Warhammer: Chaosbane invita i giocatori ad immergersi nel Vecchio Mondo, ancora segnato dalla Grande Guerra contro il Chaos - sanguinoso conflitto svoltosi parecchi anni prima. I giocatori vestiranno i panni di umani, alti elfi, elfi silvani oppure dei nani, e scopriranno diverse iconiche località come la città di Praag, oppure ancora Nuln, capitale dell’Impero al tempo in cui Chaosbane è ambientato.



Warhammer: Chaosbane è attualmente in via di sviluppo e verrà rilasciato per console e PC nel 2019.