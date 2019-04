Warhammer Chaosbane: al via la seconda fase della Beta

Bigben ed Eko Software annunciano che la seconda fase della closed beta di Warhammer Chaosbane è ora attiva. Dopo una prima fase molto proficua, dove il team ha potuto raccogliere montagne di feedback dai giocatori, si apre il secondo step, disponibile per tutti coloro che hanno pre-ordinato il gioco.

La seconda fase si svolgerà da oggi 18 aprile e fino al 24 aprile su PlayStation 4, Xbox One, e Steam. Ecco i contenuti della seconda fase della beta:

Campagna giocabile: le prime tre missioni del secondo Atto ambientate a Praag, il primo Atto ambientato in una Nuln migliorata e rivista grazie al feedback dei giocatori della prima fase.

Due nuovi personaggi giocabili si aggiungono al Soldato Imperiale e al Mago Alto Elfo: Il Nano slayer e L’arciere Elfo Silvano.

Livello Massimo: 25

Modalità cooperativa fino a 4 giocatori in locale oppure online per testare le sinergie tra le 4 differenti classi

Primo Action-RPG a svolgersi nel mondo di Warhammer, Warhammer Chaosbane invita i giocatori ad immergersi nel Vecchio Mondo, ancora segnato dalla Grande Guerra contro il Chaos - sanguinoso conflitto svoltosi parecchi anni prima. I giocatori vestiranno i panni di umani, alti elfi, elfi silvani oppure dei nani, e scopriranno diverse iconiche località come la città di Praag, oppure ancora Nuln, capitale dell’Impero al tempo in cui Chaosbane è ambientato.

Warhammer Chaosbane sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, e PC a partire dal 4 giugno 2019 e a partire al 31 maggio per i possessori della Magnus Edition.