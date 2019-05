Warhammer Chaosbane svela l'EndGame e i futuri DLC

Dopo due fasi di beta durante le quali i giocatori hanno avuto la possibilità di scoprire 4 ambienti di gioco, BigBen ed Eko Software svelano l’endgame e i dettagli di tutti i contenuti free e a pagamento che saranno disponibili dopo il lancio di Warhammer Chaosbane.

Endgame

Una volta che la main quest sarà completata, i giocatori potranno avviare una nuova partita con un nuovo personaggio mantenendo tutto quello che avevano precedentemente sbloccato: crafting, frammenti, monete, etc. Inoltre, finire il gioco permetterà di sbloccare nuove modalità endgame:

Modalità Spedizioni : Il modo migliore per una partita veloce, da soli o con gli amici, in livelli generati randomicamente.

: Il modo migliore per una partita veloce, da soli o con gli amici, in livelli generati randomicamente. Ricerca di reliquie : Il giocatore potrà ottenere una mappa dalla Gilda dei Collezionisti per poter accedere ad un dungeon che offre differenti livelli di difficoltà, oltre alla possibilità di ottenere gear eroico.

: Il giocatore potrà ottenere una mappa dalla Gilda dei Collezionisti per poter accedere ad un dungeon che offre differenti livelli di difficoltà, oltre alla possibilità di ottenere gear eroico. Boss Rush: Modalità che permette di confrontarsi contro i principali boss del gioco in maniera molto rapida per testare build e gear.

Post Lancio

Aggiornamenti regolari disponibili per tutti:

Il primo aggiungerà un livello di difficoltà e un nuovo gear

In seguito, verrà aggiunta la modalità permanent death

Un nuovo set eroico per ogni eroe e un livello extra di difficoltà

Incremento del livello massimo del personaggio

Aggiornamenti a pagamento (Inclusi nel Season Pass)

Il primo DLC offrirà nuove emote e una skill passiva che aumenterà la possibilità di trovare oggetti eroici

Il seguente DLC aggiungerà una skill passiva che permetterà di trovare più facilmente i frammenti di Dio, così come un alternativo albero delle skill Divino per ogni personaggio

Il terzo DLC metterà a disposizione nuovi compagni per ogni personaggio giocabile

Il quarto DLC conterrà una nuova storia, raccontata in un nuovo atto, separata dalla campagna principale, che si svolgerà in un ambiente mai visto prima. Questa volta, al posto delle forze del Chaos, gli avversari saranno parte di un antico male mai sopito, ovvero i Re dei Sepolcri

Primo Action-RPG a svolgersi nel mondo di Warhammer, Warhammer: Chaosbane invita i giocatori ad immergersi nel Vecchio Mondo, ancora segnato dalla Grande Guerra contro il Chaos - sanguinoso conflitto svoltosi parecchi anni prima. I giocatori vestiranno i panni di umani, alti elfi, elfi silvani oppure dei nani, e scopriranno diverse iconiche località come la città di Praag, oppure ancora Nuln, capitale dell’Impero al tempo in cui Chaosbane è ambientato. Warhammer Chaosbane sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, e PC a partire dal 4 giugno e a partire al 31 maggio per i possessori della Magnus Edition.