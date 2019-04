Warhammer Chaosbane: primo video gameplay per l'Elfo Silvano

Dopo aver introdotto il soldato Konrad Vollen, il mago Elontir, e il nano Slayer Bragi Axebiter, Bigben ed EKO Software presentano l’arciere Elessa, l’ultimo dei 4 personaggi giocabili di Warhammer Chaosbane.

Elessa l’Elfo Silvano è un ricognitore che ha dato prova delle sue abilità nell’esercito di Magnus, e che si è rivelata incredibilmente capace grazie alla sua maestria nel combattimento a lungo raggio e alla sua eccezionale mobilità. Elessa ha un arsenale di abilità basate sul danno persistente, ed è capace di danneggiare e avvelenare un grande gruppo di nemici. Può inoltre evocare gli spiriti della foresta conosciuti come Dryads per farsi aiutare in battaglia. Persino quando è circondata, le sue tante abilità le permettono di girare le sorti dello scontro ed avere dei vantaggi: può rallentare le orde nemiche, schivarle o addirittura imprigionarle.



Warhammer Chaosbane offre meccaniche di gioco uniche, che possono essere attivate da ognuno dei 4 personaggi giocabili: massacrando le orde del Chaos, gli eroi possono caricare la barra del Bloodlust. Una volta piena, potranno liberare la loro rabbia e attivare nuove skill ultra-efficaci. Per Elessa, questo significa letteralmente una pioggia di frecce che cadono dai cieli.



Primo Action-RPG a svolgersi nel mondo di Warhammer, Warhammer Chaosbane invita i giocatori ad immergersi nel Vecchio Mondo, ancora segnato dalla Grande Guerra contro il Chaos - sanguinoso conflitto svoltosi parecchi anni prima. I giocatori vestiranno i panni di umani, alti elfi, elfi silvani oppure dei nani, e scopriranno diverse iconiche località come la città di Praag, oppure ancora Nuln, capitale dell’Impero al tempo in cui Chaosbane è ambientato.

Warhammer Chaosbane sarà disponibile per PlayStation 4, Xbox One, e PC a partire dal 4 giugno 2019 e a partire al 31 maggio come bonus preorder della Magnus Edition.