Warhammer Chaosbane: video gameplay per il Mago Elontir

Dopo aver introdotto il soldato Konrad Vollen, Bigben e Eko Software sono liete di condividere il video di Elontir il mago, uno dei 4 personaggi giocabili di Warhammer Chaosbane.

Elontir, mago degli Alti Elfi, è un veterano che ha già combattuto le forze del Chaos a Praag durante l’assedio di Kislev, esperienza che gli garantisce un certo prestigio tra i suoi simili. Questo specialista del danno a distanza è maestro nel padroneggiare il Vento Magico che gli permette di pronunciare numerosi incantesimi, e grazie alla sua incredibile destrezza, riesce velocemente a distanziare i nemici che lo attaccano in mischia (è un termine specifico del gioco? Altrimenti potremmo usare in gruppo).



Come ogni personaggio del gioco, Elontir ha un’abilità unica: può controllare con estrema precisione l’area d’effetto dei suoi incantesimi usando il controller destro del Joystick o tenendo tenuta la barra spaziatrice. Grazie a questa capacità, Elontir può, ad esempio, rallentare il tempo sul percorso dei nemici e permettere ai suoi alleati di decimare le orde del Chaos. Può inoltre essere usato per spingere accuratamente gruppi di nemici verso i suoi alleati specializzati nel combattimento ravvicinato, cooperando perfettamente con gli altri membri della squadra.



Warhammer Chaosbane offre meccaniche di gioco uniche, che possono essere attivate da ognuno dei 4 personaggi giocabili: massacrando le orde del Chaos, gli eroi possono caricare la barra del Bloodlust. Una volta piena, potranno liberare la loro rabbia e attivare nuove skill ultra-efficaci. Grazie alle sue preghiere a Hoeth, Dio elfico di conoscenza e apprendimento, Elontir ha accesso a potentissimi incantesimi derivanti da un albero delle skill unico.



Primo Action-RPG a svolgersi nel mondo di Warhammer, Chaosbane invita i giocatori ad immergersi nel Vecchio Mondo, ancora segnato dalla Grande Guerra contro il Chaos - sanguinoso conflitto svoltosi parecchi anni prima. I giocatori vestiranno i panni di umani, alti elfi, elfi silvani oppure dei nani, e scopriranno diverse iconiche località come la città di Praag, oppure ancora Nuln, capitale dell’Impero al tempo in cui Chaosbane è ambientato. Warhammer Chaosbane è attualmente in via di sviluppo e sarà disponibile per PlayStation 4 Xbox One e PC nel 2019.