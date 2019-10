Warhammer Chaosbane, weekend di prova gratuita per i possessori di Xbox Live Gold

In occasione dei Free Play Days, tutti i possessori di un abbonamento a Xbox Live Gold e Xbox Game Pass Ultimate, potranno giocare gratuitamente a Warhammer: Chaosbane per tutto il weekend. L'evento inizierà alle 21:01 di questa sera e terminerà il 13 ottobre alle ore 20:59.

Gli amanti del genere "hack and slash" in stile Diablo potranno scaricare l'action RPG dedicato al mondo di Warhammer direttamente dalla sezione dedicata all'abbonamento Gold. Come di consueto i giocatori potranno provare il gioco nella sua versione completa e potranno conservare i progressi e i salvataggi nel caso volessero acquistare il gioco dopo il periodo di prova. In aggiunta Warhammer: Chaosbane sarà scontato del 30% sia nella versione Standard che in quella Deluxe, che costeranno rispettivamente 41,99 e 45,49 euro.

Dopo l'annuncio della prova gratuita di Mortal Kombat 11, sempre nello stesso weekend, un'ottima occasione per provare Warhammer: Chaosbane, specialmente dopo l'arrivo dell'ultimo aggiornamento che ha introdotto la nuova modalità "Invasion" con tante nuove missioni, nuovi oggetti e nuovi livelli di rarità del loot. In attesa di iniziare il download, vi ricordiamo che potete leggere la recensione di Warhammer: Chaosbane sulle pagine di Everyeye.