Warhammer: End Times Vermintide gira in 4K nativo su Xbox One X

è uno deidel prossimo mese, scaricabile in via del tutto gratuita dall'1 al 31 dicembre.

Gli abbonati al servizio in possesso di una Xbox One X saranno felici di sapere che il titolo sviluppato da Fatshark, grazie all'ultimo aggiornamento, supporta pienamente la nuova console di casa Microsoft.

In un'intervista concessa a WCCFTech, il produttore Robert Bäckström ha fornito ulteriori dettagli in merito: "La versione Xbox One X Enhanced è ora disponibile su Xbox One. Supporta in maniera nativa la risoluzione 4K, con ombre e anti-aliasing migliorati, texture più dettagliate e un'immagine più nitida. La maggior potenza della CPU ci ha permesso di ottenere un framerate più consistente in grado di fornire un'esperienza più fluida". Purtroppo, non sarà supportata la tecnologia HDR, poiché la maggior parte delle risorse del team sono state dirottate sul sequel, Warhammer: Vermintide 2, nel quale sperano di rimediare all'attuale mancanza.

Il supporto a PlayStation 4 Pro, invece, non è ancora disponibile. Lo sviluppo è attualmente in corso, e la pubblicazione non dovrebbe essere molto distante. In ogni caso, sulla console mid-gen di Sony il titolo non andrà oltre la risoluzione nativa di 1440p. Anche in questo caso non è previsto il supporto all'HDR.

Warhammer: End Times Vermintide è attualmente disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One. I giocatori Xbox possono già scaricare e provare una demo, in attesa che venga reso disponibile il gioco completo nell'ambito dei Games With Gold.