Warhammer End Times Vermintide ha venduto due milioni di copie

Lo studio svedeseha annunciato cheha venduto due milioni di copie, dato che include le unità vendute su Steam e le versioni per Xbox One e PlayStation 4.

Warhammer End Times Vermintide è gratis a dicembre per gli abbonati Xbox LIVE Gold, fattore che sembra aver contribuito ad aumentare la fanbase del gioco nelle ultime settimane. Il Lead Designer Victor Magnuson si è dichiarato soddisfatto di questo risultato, due milioni di utenti rappresentano indubbiamente una buona base per il sequel del gioco, in arrivo nel 2018.

Warhammer Vermitide 2 uscirà all'inizio del prossimo anno su PC e in seguito su PlayStation 4 e Xbox One, la beta console partirà a marzo o aprile, le iscrizioni per la fase di test sono state aperte a metà settimana.