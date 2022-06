Warhammer Skulls Showcase, gli annunci: Boltgun, Rogue Trader, Space Marine 2 e non solo

Rogueside ha confermato che il run-and-gun Warhammer 40:000: Shootas, Blood & Teef debutterà su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch e PC via Steam il 20 ottobre. Le edizioni PlayStation 4, PS5 e Switch verranno lanciate anche in formato retail. Dulcis in fundo, Everguild ha annunciato Warhammer 40.000: Warpforge , un gioco di carte collezionabili digitale free-to-play previsto su PC e dispositivi mobili per il 2023, con tanto di supporto al cross-platform.

Focus Entertainment, innanzitutto, ha annunciato Warhammer 40.000: Boltgun , uno shooter in prima persona dal sapore retrò sviluppato da Auroch Digital e presentato con un trailer in stile anni '90. Il lancio è fissato nel 2023 su PS4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC via Steam. Già che c'era, Focus ha anche condiviso un video backstage sullo sviluppo di Warhammer 40.000: Space Marine 2 e svelato la nuova skin gratis "Spire Noble" per i Bounty Hunter di Necromunda: Hired Gun : tutti gli interessati sono invitati a parlare con Barmaid presso Martyr's End.

To celebrate the Skull Throne Event, the Spire Noble free skin is now available!



Talk to the Barmaid in Martyr's End to unlock your new outfit!



Get Necromunda: Hired Gun, now 50% off: https://t.co/P0RvFXR1lr pic.twitter.com/zldXj9buPy — Necromunda: Hired Gun (@PlayHiredGun) June 1, 2022

Welcome back Inquisitors.



Warhammer 40,000: Inquisitor - Martyr (from @NeocoreGames) is coming to PlayStation 5 & Xbox Series X|S later this year with enhances features. The new Adepta Sororitas class will also join the crusade at a later date!#WarhammerSkulls pic.twitter.com/gR0Z1xmGOl — Nacon (@Nacon) June 1, 2022