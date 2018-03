Warhammer Vermintide 2: 500.000 copie vendute su PC in soli quattro giorni

Dopo aver pubblicato il gioco lo scorso 8 marzo, gli sviluppatori dihanno confermato cheha già raggiunto e superato la soglia delle 500.000 copie vendute su PC a soli quattro giorni dal debutto.

In aggiunta, la software house ha divulgato alcuni dati emersi in questi primi giorni di vita del gioco. A quanto pare, sono già 50 miliardi i nemici sconfitti in-game dai giocatori, mentre su Twitch il titolo è già stato seguito dagli utenti per un totale di 204 milioni di minuti.

"Siamo orgogliosi di annunciare che i giocatori di tutto il mondo hanno preso a cuore Warhammer: Vermintide 2", le parole del CEO di Fatshark, Martin Wahlund. "500.000 copie era un traguardo che ci eravamo prefissati di raggiungere, ma non in meno di una settimana dal lancio".

Warhammer: Vermintide 2 è ora disponibile su PC. Il titolo arriverà anche su PS4 e Xbox One nel corso dell'anno (beta prevista durante la primavera). Seguendo questo indirizzo, potete dare uno sguardo al trailer di lancio del gioco.