Warhammer Vermintide 2: annunciata la data di lancio e una Beta per i pre-order

Come annunciato nella giornata odierna dagli sviluppatori disarà disponibile per l'acquisto su PC (via Steam ) a partire dall'8 marzo 2018.

"Essendo grandi fan dell'universo di Warhammer, abbiamo sempre voluto creare un sequel che mantenesse fede alle atmosfere dark originali della serie ma che fosse al contempo in grado di portare nuove idee ed esperienze ai giocatori", dichiara la software house, che terrà domani alle ore 07:30 un live streaming dedicato al gioco sul proprio canale Twitch. Come segnalato al termine del trailer che trovate in cima, una Beta per i pre-order inizierà il prossimo 28 febbraio su PC.

Tra le novità che saranno introdotte nel titolo, troviamo: nuove armi, location e nemici, 15 campagne con 5 eroi, server dedicati, co-op a 4 giocatori, loot system migliorato, alberi delle abilità, e supporto alle mod.

Warhammer: Vermintide 2 uscirà su PC l'8 marzo 2018, per poi arrivare in seguito anche su PS4 e Xbox One.