Warhammer Vermintide 2 arrivrà anche su PlayStation 4 e Xbox One

ha annunciato chearriverà non solo su PC, come precedentemente confermato, ma anche su PlayStation 4 e Xbox One. Inoltre, lo studio ha aperto le iscrizioni per la Beta su console.

Warhammer Vermintide 2 uscirà nei primi mesi del 2018 su Windows, la finestra di lancio delle edizioni console non è ancora nota tuttavia gli sviluppatori prevedono di far partire la Closed Beta a marzo o aprile, le iscrizioni sono aperte da questo momento:

Restiamo in attesa di saperne di più sulle versioni console del gioco, Warhammer Vermintide 2 è un gioco in prima persona sequel di Warhammer 40:000 End Times Vermintide, uno dei migliori titoli ambientati nel vasto universo narrativo ideato da Games Workshop.