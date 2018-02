Warhammer Vermintide 2, Closed Beta al via nel fine settimana

Lo studio indipendenteha annunciato che la Closed Beta disi terrà questo fine settimana, a partire da oggi gli utenti iscritti selezionati per la fase di test riceveranno il codice da riscattare per scaricare il client da Steam.

La Closed Beta di Warhammer Vermintide 2 permetterà di provare tre livelli e 15 carriere, altri dettaglii sui contenuti della versione di prova non sono stati resi noti. Ricordiamo che il gioco arriverà il prossimo 8 marzo su PC Windows e in seguito su Xbox One e PlayStation 4, sebbene le versioni console siano ancora prive di una data di uscita.



Warhammer End Times Vermintide ha riscosso un notevole successo, con oltre un milione di copie vendute, vedremo se questo atteso sequl riuscirà a soddisfare pienamente le sempre più alte aspettative della community.