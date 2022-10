Warhammer Vermintide 2: un cosplay di Kerillian, l'astuta elfa dei boschi

In attesa del rilascio di Warhammer 40.000 Inquisitor Martyr su PlayStation 5 e Xbox Series X/S, mettiamo da parte il suo universo cyber fantasy per addentrarci in quello medioevale della controparte Warhammer. È tempo di fare un salto all'indetro e tornare a Helmgart per distruggere lo Skittergate.

Nel 2018 la software house Fatshark pubblicava Warhammer Vermintide 2, sequel dell'acclamato The End Times Vermintide che portava i videogiocatori in un ultimo tentativo disperato di resistenza all'avanzare dell'alleanza tra gli Skaven e i seguaci del dio Nurgle.

Tra la variegata banda di "eroi" protagonisti del titolo, chiamata Ubersreik Five, troviamo Kerillian, Elfo Silvano dei boschi. Enigmatica e acuta, Kerillian è armata di arco e freccie, con le quali non manca un colpo per centrare la famelica prole muriana. La Waywatcher combatte dunque mantenendo le distanze, eliminando i suoi avversari ancor prima che se ne possano rendere conto. In caso di necessità assoluta, comunque, l'elfa dei boschi impunga il suo pugnale per trafiggere le vittime che gli capitano a tiro.

A condividere un cosplay di Kerillian da Warhammer Vermintide 2 è l'artista Instagram Any.Veb. Nello scatto da lei condiviso possiamo vedere l'elfa, con il cappuccio abbassato e la mano sul fianco, scrutare l'orizzonte per individuare la posizione degli Skaven. La cosplayer Any.Veb starà sicuramente valutando il modo migliore per uccidere le sue prede.