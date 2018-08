Warhammer: Vermintide 2 è giocabile gratuitamente nel weekend su PC via Steam

Quest'oggi, Fatshark ha annunciato che Warhammer: Vermintide 2 potrà essere giocato gratuitamente su PC via Steam per tutto il fine settimana. Il free weekend inizia alle ore 19:00 di oggi 30 agosto e terminerà al medesimo orario di lunedì 3 settembre.

Gli interessati non dovranno far altro che dirigersi sulla pagina del gioco all'ora stabilita e metterlo in download. Sono richiesti, ovviamente, un account Steam e la relativa applicazione installata sul PC. Per tutta la durata del free weekend, inoltre, Warhammer: Vermintide 2 verrà venduto al prezzo promozionale di 13,99 euro (sconto del 50% sul prezzo pieno di 27,99 euro). In questi quattro giorni i giocatori avranno tutto il tempo di testare in maniera approfondita il titolo e valutare l'eventuale acquisto della versione completa.

Warhammer: Vermintide 2, seguito di Vermintide, è un gioco co-op in prima persona basato su brutali combattimenti corpo a corpo. Include 5 eroi, 15 carriere ed è ambientato nell'apocalittica Fine dei Tempi del mondo devastato dalla guerra di Warhammer Fantasy Battle. Il titolo ha già superato il milione di copie vendute su PC, è arrivato su Xbox One a luglio (direttamente in Xbox Game Pass) e in futuro approderà anche su PlayStation 4.