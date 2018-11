Warhammer: Vermintide 2, il nuovo trailer svela la data di lancio su PS4

Il PlayStation Blog ufficiale conferma le voci di corridoio rincorsesi in rete in queste settimane e annuncia l'approdo di Warhammer: Vermintide 2 su PlayStation 4 per il prossimo 18 dicembre.

Il trailer di presentazione datoci in pasto dagli sviluppatori svedesi di Fatshark consente alla folta platea di appassionati di action votati alla cooperativa multiplayer su PlayStation 4 di familiarizzare con le dinamiche di gioco di questa intrigante avventura ambientata nella dimensione fantasy di Warhammer.

La versione PS4 di Vermintide 2 vanterà i medesimi contenuti delle edizioni apparse a metà anno su PC e Xbox One (con l'ingresso immediato nel catalogo di Xbox Game Pass sulla console Microsoft), ivi compresi gli aggiornamenti pubblicati dagli autori di Stoccolma per aggiungere un pizzico di imprevedibilità alle missioni e alle sfide offerte dalla campagna principale, con un occhio di riguardo verso le attività da svolgere in compagnia dei propri amici per ottenere armi ed elementi di equipaggiamento di rarità crescente.

La Ultimate Edition del titolo può essere già acquistata su PlayStation Store e prevede, al prezzo di 54,99 €, l'accesso istantaneo alla Closed Beta, tre giorni di accesso anticipato al titolo, le espansioni "Ombre su Bögenhafen" e "Ritorno a Ubersreik", 6 Imprese Eroiche esclusive, la Skin a tema araldica di Helmgart, 2 Cornici ritratto e la Statua di Sigmar nella Fortezza che funge da hub per l'accesso alle missioni singleplayer e alle attività co-op.

Nella nostra recensione di Warhammer Vermintide 2, il buon Daniele D'Orefice riassume in maniera egregia i pregi e i difetti di un'opera che, pur migliorando in ogni aspetto l'offerta grafica, tecnica e squisitamente ludica del capitolo originario, rischia di invischiare nelle sabbie mobili della ripetitività chi decide di affrontarlo in solitaria pur sapendo che tutte le missioni proposte dal titolo possono essere svolte in cooperativa online.