Warhammer Vermintide 2 è ora disponibile su PC: ecco il trailer di lancio

è disponibile a partire da oggi su. Per celebrare il debutto del gioco, lo sviluppatoreha pubblicato un nuovo trailer di lancio in cui possiamo osservare i vari campi di battaglia: lo trovate in cima alla notizia.

Sulla pagina Steam di Warhammer Vermintide 2 trovate anche i requisiti di sistema minimi e consigliati:

Requisiti minimi

Sistema operativo: 64-bit Windows 7, 64-bit Windows 8 (8.1) o 64-bit Windows 10

Processore: Intel Core i5-2300 @ 2.80 GHz / AMD FX-4350 @ 4.2 GHz

Memoria: 6 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 460 o AMD Radeon HD 5870

DirectX: Versione 11

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 45 GB di spazio disponibile

Requisiti consigliati

Sistema operativo: 64-bit Windows 10

Processore: Intel Core i7- 3770 @ 3.5 GHz o AMD FX-8350 @ 4 GHz

Memoria: 8 GB di RAM

Scheda video: NVIDIA GeForce GTX 970/1060 o ATI Radeon R9 series

DirectX: Versione 12

Rete: Connessione Internet a banda larga

Memoria: 45 GB di spazio disponibile

Dopo la fase di closed beta, dunque, a partire da oggi la versione completa di Warhammer Vermintide 2 può essere acquistata finalmente su Steam. Vi lasciamo con il nuovo trailer di lancio che vi abbiamo proposto in cima alla notizia.