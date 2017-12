Warhammer: Vermintide 2 torna a mostrarsi in 10 minuti di gameplay

Lo youtuber John Papadopoulos ha pubblicato un nuovo video gameplay ditratto da una build provvisoria del titolo. Il filmato, della durata complessiva di 10 minuti, ci permette di dare un'occhiata alla prima missione del gioco.

Annunciato con teaser trailer lo scorso agosto, Warhammer: Vermintide 2 si presenta come il secondo capitolo dello shooter co-op ambientato nell'universo di Warhammer, con una finestra di lancio fissata per i primi mesi del 2018 su PC (sulle nostre pagine trovate i requisiti di sistema), PlayStation 4 e Xbox One.

Nel frattempo, una build provvisoria del gioco è stata fornita in anteprima ad alcuni addetti ai lavori, con la possibilità di provare la prima missione e le due classi Knight e Shade. In cima alla notizia potete gustarvi 10 minuti di gameplay tratta proprio da questione versione in anteprima di Vermintide 2.

