Warhammer Vermintide 2: ecco il trailer di Versus, la nuova modalità PvP

Nel corso del PC Gaming Show è arrivato a sorpresa anche un annuncio per Warhmammer Vermintide 2, l'action RPG in prima persona con una forte componente cooperativa.

Nel corso dei prossimi mesi, infatti, il gioco riceverà la modalità Versus, che metterà due squadre da quattro giocatori in un'arena. Una squadra sarà formata dagli eroi Ubersreik, mentre l'altra da Skaven, Chaos e altre fazioni di villain. Ciascuna partita includerà due diversi round, uno con ognuna delle due squadre. Al momento il team di Fatshark non sa quali e quanti personaggi degli Skaven saranno giocabili in questa modalità, poiché bilanciare le squadre è un lavoro complesso che richiederà del tempo. Tra i nemici visibili nel trailer d'annuncio di Versus troviamo il Ratling Gunner, il Poison Wind Globadier, il Packmaster e il Gutter Runner.

Al momento non si conosce la data d'uscita ufficiale di questa modalità, ma è possibile visitare il sito ufficiale del gioco per registrarsi alla beta, in arrivo nelle prossime settimane.

