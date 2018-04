Warhammer Vermintide 2 ha venduto un milione di copie in un mese

Lo studio indipendente FatShark ha annunciato che Warhammer Vermintide 2 ha raggiunto quota un milione di copie vendute su PC nelle prime cinque settimane di presenza sul mercato.

Il CEO della compagnia, Martin Wahlund, si è detto molto soddisfatto dei risultati ottenuti, il gioco ha piazzato 500.000 unità nella prima settimana e altre 500.000 copie nelle tre settimane successive, cifre ben superiori alle aspettative di FatShark.

Lo studio lavorerà ora per sviluppare nuovi contenuti e terminare i lavori sulle versioni Xbox One e PlayStation 4 di Warhammer Vermintide 2, attese indicativamente per l'estate, gli interessati possono iscriversi alla Closed Beta prevista per i prossimi mesi, maggiori dettagli verranno diffusi più avanti nel corso della primavera.