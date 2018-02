Warhammer: Vermintide II Closed Beta in diretta oggi 24 febbraio sui nostri canali

L'appuntamento targatodi oggi sabato 24 febbraio è interamente dedicato a Warhammer: Vermintide II

A partire dalle ore 17:00 saremo in diretta in compagnia della corposa Closed Beta del gioco, disponibile per tutto il weekend. Gli sviluppatori di Fatshark hanno messo a disposizione numerosi contenuti, tra i quali spiccano ben 3 missioni e 15 differenti carriere che possono essere intraprese con i personaggi.

La trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio della diretta. Tenete presente che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Non potete assolutamente mancare!

Warhammer: Vermintide II verrà pubblicato il prossimo 8 marzo su PC Windows. Successivamente, in una data non ancora annunciata, arriverà anche su Xbox One e PlayStation 4. Se non siete riusciti ad ottenere un codice per la Closed Beta, segnaliamo che ASUS sta regalando ben 10 mila chiavi. Il 28 febbraio, invece, inizierà una fase Beta esclusiva per i giocatori che hanno preordinato il gioco.