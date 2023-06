Warhaven: il gioco gratis ispirato a For Honor sta per arrivare in demo su Steam

Sul palco del Summer Game Fest sono stati mostrati svariati free to play, tra i quali troviamo anche l’interessante Warhaven, Questo action ambientato in un universo fantasy medievale che strizza l’occhio a For Honor è stato infatti protagonista di un breve trailer che svela le date della demo.

Il free to play targato Nexon, che negli ultimi mesi dello scorso anno ha aperto le porte a tutti i giocatori in occasione dell’Open Beta, tornerà durante lo Steam Next Fest con un’altra fase di test disponibile per tutti i giocatori. Chiunque vorrà provare il titolo potrà quindi farlo tra il 19 ed il 26 giugno 2023, ovvero tra pochissimi giorni. Purtroppo gli sviluppatori non sono scesi troppo nel dettagli sui contenuti che faranno parte della prova, ma è probabile che ci ritroveremo di fronte ad una build più ricca rispetto a quella dell’ultima Beta.

Per chi non sapesse molto sul gioco, si tratta di un action in terza persona focalizzato sugli scontri online (il gioco è solo PvP), i quali prevedono match in cui sono coinvolte due squadre da sedici giocatori, ciascuno dei quali può vestire i panni di maghi, guerrieri e arcieri con una grande libertà per ciò che concerne le armi utilizzate per affrontare il nemico.

Non è da escludere che questa sia l’ultima fase di prova prima dell’uscita, dal momento che Warhaven dovrebbe approdare in Early Access su Steam il prossimo autunno.