Warhawk: lo sparatutto sci-fi torna online su PS3 grazie ai fan

A dispetto degli oltre tredici anni trascorsi dal lancio su PlayStation 3 e dalla chiusura ufficiale dei server, gli appassionati di Warhawk riescono a riattivare le funzionalità multiplayer dell'iconico sparatutto doghfight.

Gli artefici di questo risultato sono i gestori del PS Online Network Emulated, un collettivo di programmatori dilettanti che si prefigge lo scopo di mantenere attive le componenti multiplayer competitive e cooperative dei giochi PlayStation più celebri dopo la conclusione del supporto da parte di Sony.

Attivo dal 2002, il gruppo PSONE descrive il proprio lavoro come necessario poiché "nonostante la loro età, ci sono ancora un sacco di vecchi titoli che meritano di essere giocati online e hanno un'alta richiesta. Alcuni fan amano semplicemente l'idea di poter ricordare i vecchi tempi, altri invece vogliono divertirsi con giochi di cui non hanno una controparte equivalente sulle console più moderne. Sony ha deciso di interrompere il supporto per i server dei giochi più vecchi e questo ha reso alcuni di questi titoli inutilizzabili o, almeno, difficili da fruire".

A detta del collettivo di PSONE, per poter accedere al comparto multiplayer di Warhawk su PS3 basta cambiare il server DNS nelle impostazioni di connessione della console. Per il momento, la lista dei titoli accessibili in rete mediante questo sistema comprende il già citato Warhawk, SOCOM Confrontation, PlayStation Home, Twisted Metal Black Online e WipeOut. In apertura d'articolo trovate il video gameplay che testimonia l'effettivo funzionamento del sistema escogitato da PSONE per riabilitare le modalità multiplayer di Warhawk.