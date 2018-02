Warhorse Studios avrebbe voluto più tempo per rifinire Kingdom Come Deliverance

Con un recente post pubblicato sul sito ufficiale di, l'executive producer Martin Klíma ha svelato che il team impegnato nello sviluppo di Kingdom Come Deliverance era composto da circa 100 persone, confessando che avrebbe desiderato un pò di tempo in più per rifinire il gioco.

"Ammetto tranquillamente che avremmo voluto più tempo per rifinire Kingdom Come Deliverance prima del rilascio, così come meriterebbe ogni produzione tripla A" confessa Martin Klíma. L'executive producer di Warhorse Studios ha inoltre dichiarato che il team di sviluppo era composto da 100 persone, un numero comunque molto significativo per una produzione a metà strada fra un gioco indipendente e i tripla A più blasonati.

A tal proposito, Klíma ha fatto notare come Kingdom Come Deliverance punti a proporre il meglio dei due mondi: da un lato il coraggio e un'impostazione di gioco punitiva come nelle produzioni indipendenti, dall'altro valori di produzione e quantità dei contenuti paragonabili ai tripla A. Ad ogni modo, nonostante i problemi tecnici riscontrati al momento del rilascio, Kingdom Come Deliverance sta continuando a ricevere il costante supporto di Warhorse Studio con nuove patch e aggiornamenti volti a rifinire l'esperienza di gioco in tutti i suoi aspetti.

Ricordiamo che Kingdom Come Deliverance è attualmente disponibile su PC, PS4 e Xbox One.