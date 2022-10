Wario e Waluigi sono fratelli oppure no?

Dal suo debutto avvenuto in Giappone nel 1983 con l’uscita di Super Mario Bros. sui cabinati arcade, il franchise costruito attorno all’idraulico più famoso al mondo ha dato vita a una miriade di comprimari e antagonisti. Fra questi troviamo anche Wario e Waluigi, che a prima vista e giudicando dalle apparenze potrebbero sembrare imparentati.

La verità è però un’altra e nonostante alcuni titoli della serie facciano riferimento a Waluigi come al “fratellino” di Wario, i due non condividono alcun grado di parentela. Anche il loro doppiatore Charles Martinet (voce storica di Super Mario e di molti altri personaggi Nintendo) lo ha confermato in passato, spiegando che i due sono legati esclusivamente dai loro intenti malvagi nei confronti del Regno dei Funghi. Dopotutto, tralasciando la sua prima apparizione in un manga dedicato al famoso idraulico, Waluigi nasce come semplice compagno di squadra di Wario (nonché doppelgänger e avversario di Luigi) sui campi virtuali di Mario Tennis per Nintendo 64, e non come suo familiare.

