WarioWare: Get It Together! a 39.98€ invece di 49.99 euro, preordina e risparmia

WarioWare: Get It Together! arriva a settembre su Nintendo Switch, il gioco è disponibile in preorder presso i principali rivenditori italiani con una interessante offerta: da oggi è possibile effettuare il preordine al prezzo speciale di 39.98 euro invece di 49.99 euro, normale prezzo di listino consigliato al pubblico.

WarioWare: Get It Together! include oltre 200 minigiochi fuori di testa, giocabili in singolo o con un amico in modalità co-op per due giocatori sulla stessa console o in wireless locale, una novità assoluta per la serie. Inoltre, per la prima volta sarà possibile controllare Wario e la sua banda di amici, combinando personaggi e minigiochi per un divertimento estremo e senza fine.

Potete prenotare online WarioWare: Get It Together! al prezzo di 39.98 euro invece di 49.99 euro da Amazon, Gamelife, Unieuro e GameStopZing, di seguito i link per l'acquisto del nuovo WarioWare a prezzo scontato.

Una bella occasione per festeggiare in grande stile il ritorno di questo amatissimo personaggio Nintendo, da anni protagonista dell'apprezzata saga di WarioWare. Il nuovo WarioWare: Get It Together! esce il 10 settembre in esclusiva su Nintendo Switch, ricordatevi che il preordine a prezzo scontato sarà disponibile solamente per un periodo limitato prima del lancio, disponibilità variabile a seconda dei singoli rivenditori.