WarioWare Get It Together!: andiamo alla scoperta dei tantissimi microgiochi

A pochi giorni dall'arrivo sugli scaffali di WarioWare: Get It Together!, la nuova esclusiva Nintendo Switch, scopriamo alcune delle numerose attività disponibili nel pacchetto.

Il nuovo gioco in uscita sulla console ibrida dell'azienda di Kyoto vanta infatti una serie di circa 200 microgiochi nei quali i giocatori possono sfidare i propri amici o competere da soli per scalare le classifiche mondiali. Nel corso del nostro nuovo video dedicato al titolo Nintendo e che potete trovare sul canale YouTube di Everyeye, è possibile vedere una rapida sequenze di gameplay dedicate a molte delle attività presenti in WarioWare: Get It Together! e scoprire quali sono le principali caratteristiche dei vari personaggi, ciascuno dotato di abilità uniche con le quali affrontare i minigiochi.

Prima di lasciarvi al video speciale sull'esclusiva Switch, vi ricordiamo che, in attesa della recensione, potete approfondire tutti i dettagli sul gioco grazie allo speciale sui microgiochi di WarioWare: Get It Together! a cura di Andrea Fontanesi.

Per chi non lo sapesse, WarioWare: Get It Together! arriverà nei negozi a partire dal prossimo 10 settembre 2021 esclusivamente su Nintendo Switch (sia in versione fisica che sull'eShop). Avete già scaricato la demo di WarioWare: Get It Together! sul Nintendo eShop?