WarioWare Get It Together! annunciato all'E3 2021: trailer e data per Nintendo Switch

Culminato con la presentazione di un nuovo trailer di The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, il Nintendo Direct trasmesso in occasione dell'E3 2021 ha portato con sé il reveal di molteplici produzioni inedite.

Tra queste ultime, ha fatto la sua comparsa anche un nuovo capitolo della serie party game dedicata a Wario. Dalla diretta del colosso di Kyoto giunge infatti il reveal trailer di WarioWare: Get It Together!, titolo che proporrà all'utenza Nintendo Switch una ricca raccolta di oltre 200 minigiochi. Questi ultimi potranno essere affrontati sia in solitaria sia in compagnia, per un'esilarante esperienza multiplayer. Come da tradizione della saga, le sfide proposte dall'esclusiva proporranno soluzioni folli e creative, volte a divertire e intrattenere gli appassionati.

Direttamente in apertura a questa news, trovate il trailer di annuncio di WarioWare: Get it Together!, destinato a raggiungere in esclusiva Nintendo Switch il prossimo 10 settembre 2021.