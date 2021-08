WarioWare: Get It Together! demo disponibile sul Nintendo eShop

Nintendo ha pubblicato la demo giocabile di WarioWare: Get It Together! per Switch, al momento la versione di prova è disponibile per il download gratis in Giappone e Stati Uniti ma presto dovrebbe fare la sua comparsa anche sullo store europeo.

Scopri più di 200 frenetici e bizzarri minigiochi in solitaria o con un amico! Quando il suo ultimo strampalato piano rischia di andare in fumo, Wario deve usare il suo tipico stile (e odore) per sistemare le cose. Come? Affrontando una stravagante collezione di minigiochi, naturalmente! Che si tratti di assemblare un robot o strappare i peli delle ascelle di una statua, WarioWare: Get It Together! offre un'esilarante esperienza in cooperativa.

La demo di WarioWare: Get It Together! permette di provare la modalità single player e il multiplayer per due giocatori in locale con una selezione di minigiochi scelti tra i gli oltre 200 presenti nel gioco completo, un piccolo assaggio della follia di WarioWare.

WarioWare: Get It Together! segna il debutto della serie su Nintendo Switch, dopo aver riscosso enorme successo su Game Boy Advance, Wii e Nintendo DS/3DS, WarioWare si appresta ad arrivare anche sulla piattaforma ibrida della casa di Kyoto, ideale per divertirsi da soli o in compagni degli amici.