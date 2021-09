WarioWare: Get It Together: ogni dettaglio sui pazzi minigiochi dell'esclusiva Switch

A soli due giorni dall'arrivo sugli scaffali di WarioWare: Get It Together!, facciamo il punto sulla folle raccolta di microgiochi in arrivo esclusivamente sulla console ibrida Nintendo.

Per chi non sapesse di cosa si tratta, la nuova esclusiva Switch è uno spin-off che consiste in una compilation di minigiochi da completare da soli o in compagnia di altri giocatori. Oltre ad essere tantissimi, questi minigiochi possono essere portati a termine con l'ausilio di svariati personaggi, i quali vantano caratteristiche uniche che modificano l'approccio del giocatore alle varie sfide proposte. Se siete curiosi di scoprire maggiori dettagli sia sugli avatar che sulle caratteristiche dei circa 200 microgiochi, allora fareste bene a dare un'occhiata alla nostra Video Recensione, appena pubblicata sul canale YouTube di Everyeye e nella quale sono presenti tutte le informazioni sul gioco. Non dimenticate inoltre di leggere la recensione di WarioWare: Get It Together! a cura di Marco Mottura, che ha assegnato al gioco un 7.5.

Vi ricordiamo che il gioco sarà disponibile solo ed esclusivamente su Nintendo Switch a partire dal prossimo venerdì 10 settembre 2021 e avrà un prezzo consigliato di 49,99 euro.