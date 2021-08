WarioWare: Get It Together! per Switch, tutti i dettagli sul gameplay nel nuovo video

In previsione dell'imminente arrivo di WarioWare: Get It Together! su Nintendo Switch, la casa di Kyoto confeziona il più classico (ma sempre utile) dei trailer di presentazione per illustrare tutte i contenuti di questo frizzante party game.

Scorrendo le scene del nuovo video possiamo scoprire alcuni dei 200 minigiochi che attendono tutti gli appassionati del genere tra pochi giorni, con sfide da svolgersi in solitaria e, preferibilmente, in compagnia di un amico.

Ciascuno dei minigiochi proposti dall'azienda giapponese è studiato per enfatizzare le abilità di Wario e dei suoi buffi compagni d'avventura, proponendo così un tasso di sfida sempre congruo alle aspettative degi fan con missioni che prevedono, ad esempio, di depilare una statua (!!!) o di assemblare dei robot. Il tutto, con il piglio scanzonato che caratterizza da sempre questa serie votata alla cooperativa.

Chi desidera provare in anteprima il gioco, può scaricare su eShop la Demo di WarioWare Get it Together! e accedere a una selezione di sfide per divertirsi in singleplayer o in multiplayer locale con un amico. Il capitolo di WarioWare che segnerà il debutto di questa serie spin-off di Super Mario su Nintendo Switch è atteso per il 10 settembre. Se volete saperne di più su questo titolo, vi invitiamo a leggere il nostro speciale su WarioWare Get it Together a firma di Andrea Fontanesi.