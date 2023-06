WarioWare Move It annunciato! Arriva a novembre con oltre 200 mini-giochi

Nel marasma degli annunci del Nintendo Direct di giugno 2023 c'è stato spazio anche per WarioWare: Move It!, nuova raccolta di mini-giochi dell'ormai trentennale serie WarioWare.

WarioWare: Move It! non si risparmierà affatto offrendovi più di duecento frenetici minigiochi in cui scuotere delicatamente il corpo, sferrare pugni, ondeggiare e persino fare degli inchini con l'ausilio delle funzionalità di rilevazione del movimento dei controller Joy-Con. Potrete affrontare i mini-giochi anche in compagnia di un amico, mentre la Modalità Party moltiplicherà il divertimento ospitando in locale fino ad un massimo di quattro utenti in contemporanea, ognuno dotato di Joy-Con, per partecipare ad esperienze create ad-hoc, come un azzardato gioco da tavolo con regole in puro stile Wario.

Il lancio di WarioWare: Move It! è previsto nel corso di quest'anno, più precisamente per il 3 novembre 2023 in esclusiva su Nintendo Switch. La casa di Kyoto ha già dato il via ai preordini sul Nintendo eShop, dove la raccolta di mini-giochi viene proposta al prezzo di 49,99 euro.