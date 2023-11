WarioWare Move It!, un cosplay di Wario al femminile per il party game su Switch

Per gli appassionati del franchise di Mario questo è un periodo di gioia assoluta. A poche settimane dal ritorno dell'idraulico baffuto in un platform bidimensionale, su Switch arriva il party game d'eccezione WarioWare Move It!. Ecco l'arcinemico della serie in una perfetta interpretazione condivisa dalla cosplayer Claire Deadfield.

Se dopo il clamoroso Super Mario Bros. Wonder avete ancora voglia di restare nel magio Regno dei Funghi al fianco degli eroi della saga, avete l'occasione di farlo con un gioco perfetto per trascorrere divertenti serate videogiocando in locale. Con i suoi minigiochi entusiasmanti ed esilaranti, WarioWare Move It! torna agli antichi fasti della serie lasciandosi alle spalle i problemi del precedente Get it Together.

In attesa anche di poter mettere le mani su Super Mario RPG, Wario riflette su come ottenere ancora più monete e a come poter ottenere un castello tutto suo in una spettacolare serie di scatti condivisi dalla già citata artista.

Rivale ed esatto opposto di Mario, Wario è un personaggio avido che compie atti malvagi nel Regno dei Funghi. Tuttavia, talvolta si rende protagonista di gesti nobili proteggendo gli abitanti del paese governato dalla principessa Peach. In questo cosplay di Wario possiamo osservare il personaggio in un'interpretazione al femminile, ma sempre con indosso il suo costume giallo e il cappello con la M all'incontrario.