WarioWare Move It! in video: ecco i minigiochi fuori di testa dell'esclusiva Switch

Dopo l'incredibile accoglienza di Super Mario Bros Wonder, per Nintendo è giunta l'ora di prepararsi al lancio di WarioWare Move It confezionando una video panoramica che ci immerge nelle frizzanti atmosfere del party game ormai prossimo ad approdare in esclusiva su Switch.

La nuova esperienza interattiva promessaci dalla Grande N sarà davvero piena di sorprese e divertimento; basta dare un'occhiata ai folli minigiochi che si alternano nell'ultimo filmato ingame per intuire la bontà del lavoro svolto dai ragazzi di Intelligent Systems e Nintendo EPD.

La nuova raccolta di minigiochi dell'ormai trentennale serie di WarioWare comprenderà più di duecento attività competitive, ciascuna delle quali promette di sfruttare appieno le funzionalità dei controller Joy-Con per garantire il massimo coinvolgimento dei partecipanti alle sfide.

Nel filmato ci viene mostrata una frazione delle tante attività proposte da Move It, un caleidoscopio interattivo di sfide esilaranti da vivere in compagnia degli amici e di esperienze ad-hoc che trasformeranno ogni partita in un azzardato gioco da tavolo in puro stile Wario.

Il lancio della nuova esclusiva Switch è previsto per il 3 novembre. Nel caso ve lo foste perso, qui trovate il nostro ultimo speciale su WarioWare Move It, tanti minigiochi fuori di testa a colpi di Joy-Con.