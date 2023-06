WarioWare: Move It!, in preordine su Amazon l'edizione fisica del gioco

Amazon apre i preordini dell'edizione fisica per Nintendo Switch di WarioWare: Move It!, il secondo gioco di Wario per Nintendo Switch dopo WarioWare: Get It Together! uscito il 10 settembre 2021 e successore spirituale di WarioWare: Smooth Moves uscito nel 2006 per Nintendo Wii.

Si tratta del decimo videogioco con protagonista Wario, esattamente come il suo predecessore uscito per Nintendo Wii, dovremo utilizzare i controller per muoverci, i Joy-Con infatti grazie al loro sensore di movimento saranno impugnati per compiere delle azioni e muovere il nostro corpo nei tantissimi minigiochi che il titolo include, saranno più di 200 dalla durata di pochi secondi ciascuno.

Fino a quattro giocatori potranno giocare in multiplayer locale, ognuno dotato di un controller Joy-Con, potranno giocare insieme alla modalità Party, che include anche un gioco da tavolo con regole in puro stile Wario.

Il nuovo capitolo della serie è in preordine su Amazon in edizione fisica al prezzo di 59,99 euro con data di uscita prevista per il 3 novembre di quest'anno, clicca qui per preordinalo su Amazon al prezzo minimo garantito, che ci permetterà di risparmiare se il prezzo dovesse scendere dalla data del nostro ordine a quella di spedizione.

Un gioco per tutti che ci farà fare delle grosse risate in compagnia di amici o parenti.