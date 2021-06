WarioWare tornerà all'E3? Nintendo sta inviando sondaggi ai giocatori

La serie WarioWare è ferma dal 2018, anno di uscita di WarioWare Gold per Nintendo 3DS, una delle ultime produzioni della compagnia giapponese indirizzata alla "vecchia" console portatile. Qualcosa sembra però bollire in pentola per quanto riguarda il ritorno del brand su Nintendo Switch.

In queste ore la compagnia sta inviando ai giocatori (non è chiaro quale sia il criterio di selezione dei partecipanti) alcuni sondaggi molto specifici sui minigiochi di WarioWare e la loro durata, un sondaggio in particolare pone una domanda chiara e diretta: "comprereste un nuovo WarioWare al prezzo di 49,99 dollari?", quest'ultimo è il prezzo minimo per le nuove pubblicazioni Nintendo su Switch, come nel caso del recente Miitopia, venduto alla stessa cifra negli USA.

Questi sondaggi hanno portato molti ad ipotizzare l'imminente annuncio di un nuovo gioco di WarioWare per l'E3 di Los Angeles, anche se ovviamente al momento è presto per dirlo. Ne sapremo di più durante il Direct E3 di Nintendo del 15 giugno, lo show durerà 40 minuti e sarà focalizzato sui nuovi giochi per Switch in arrivo entro fine anno, al termine dello stesso tornerà anche il Nintendo Treehouse con tre ore di gameplay, interviste e approfondimenti sui giochi mostrati durante il Direct precedente.