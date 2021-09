WarioWare primo in UK, Tales of e NBA 2K22 bene su PlayStation 5

La scorsa settimana sono stati lanciati nuovi titoli per tutte le piattaforme ma chi si è piazzato al primo posto della classifica britannica? Sul gradino più alto del podio troviamo WarioWare Get It Together! per Nintendo Switch, di fatto il gioco retail più venduto degli ultimi sette giorni in Gran Bretagna.

Tales of Arise debutta alla posizione numero 2, il gioco ha ottenuto un buon successo vendendo circa il doppio rispetto al precedente RPG di Bandai Namco (Scarlet Nexus). Tales of Arise ha venduto il 58% delle copie su PS5, il 28% su PS4, il 13% su Xbox e l'1% su PC.

Terzo posto per NBA 2K22, con vendite dimezzate rispetto a quelle di NBA 2K21 sul mercato fisico, secondo i rilevamenti di GFK Chart Track. Anche in questo caso la versione PS5 è la più venduta con il 27% del totale, segue Xbox One con il 13%, Xbox Series X con il 10% e Nintendo Switch con il 2%.

Last Week This Week Title

New Entry 1 Wario Ware: Get It Together

New Entry 2 Tales of Arise

New Entry 3 NBA 2K22

2 4 Mario Kart 8: Deluxe

1 5 Minecraft (Switch)

New Entry 6 Life Is Strange: True Colors

5 7 Animal Crossing: New Horizons

8 8 F1 2021

3 9 Grand Theft Auto 5

10 10 Super Mario 3D World + Bowser's Fury

Life is Strange True Colors debutta in sesta posizione mentre per il resto non ci sono altre novità da segnalare in Top 10. Tra le nuove uscite della settimana, Bus Simulator 21 occupa la posizione 17, Big Rumble Boxing Creed Champions si trova alla posizione numero 29 e infine alla posizione 40 Laboratorio di Videogiochi per Nintendo Switch, disponibile solo ora in formato fisico in UK.