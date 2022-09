Warlander annunciato: l'Action fantasy medievale gratis arriva su PC il 12 settembre

Il publisher Plaion e lo studio di sviluppo giapponese Toylogic annunciano ufficialmente Warlander, un nuovo Action in terza persona free-to-play dalle tematiche fantasy medievali, incentrato sul multiplayer online e che offrirà grandi battaglie fino a 100 giocatori.

Il gioco sarà disponibile su PC via Steam in Open Beta a partire dal 12 settembre 2022, ma gli sviluppatori puntano anche ad un'uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X/S nel prossimo futuro, sebbene per il momento non sia stata decisa una finestra di lancio più dettagliata. Warlander permetterà di giocare nei panni di un Guerriero, un Chierico o un Mago, ciascuno con il proprio set di abilità e personalizzazioni, ed offrirà imponenti assedi a castelli e roccaforti.

Due saranno le modalità previste per il lancio: un'opzione a due team che coinvolgerà un massimo di 40 partecipanti (20 per schieramento), ed un'altra che mette sul campo di battaglia ben 5 gruppi diversi fino ad un totale di 100 giocatori. Sebbene l'ispirazione principale provenga dal fantasy medievale, gli autori confermano che Warlander avrà comunque uno stile unico, gettando nella mischia anche potenti robot pronti a buttar giù anche la più resistente delle fortezze.

Oltre alla conferma del supporto per la lingua italiana, Toylogic assicura inoltre che il gioco non avrà alcuna impostazione pay-to-win in quanto non sarà possibile acquistare alcun tipo di oggetto in grado di dare vantaggi in battaglia. Con Warlander l'obiettivo degli sviluppatori è stato "creare un gioco che faccia innamorare gli utenti già dopo la prima partita": appuntamento al 12 settembre per scoprire tutte le caratteristiche e qualità del nuovo Action Multiplayer gratis.