Warlander: svelati i requisiti di sistema del nuovo gioco gratis per PC, PS5 e Series X|S

In attesa che i giocatori possano mettere le mani sull'Open Beta di Warlander, il nuovo free to play di Plaion in arrivo su Steam e console di ultima generazione, il team di sviluppo ha lanciato la pagina ufficiale sul client Valve, la quale include i dettagli sui requisiti di sistema.

Ecco di seguito le caratteristiche che i PC dovranno avere per far girare più o meno fluidamente il gioco gratis:

Minimi

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i5-7400 a 3,00 GHz oppure AMD FX-6300 con sei core

Memoria: 4 GB di RAM

Scheda video: GeForce GTX 960 con 4GB di VRAM oppure Radeon RX 560 con 4GB di VRAM

Consigliati

Sistema operativo: Windows 10 64-bit

Processore: Intel Core i7-8700 a 3,20Ghz oppure AMD Ryzen 7 2700

Memoria: 12 GB di RAM

Scheda video: GeForce RTX 2060 con 6GB di VRAM oppure Radeon RX 5700 XT con 8GB di VRAM

Per chi non lo sapesse, il gioco è un action in terza persona ambientato in un mondo fantasy medievale con meccaniche tipiche dei MOBA e che prevede match online da 40 o 100 giocatori in base alla modalità selezionata.

L'Open Beta di Warlander arriverà il prossimo lunedì 12 settembre 2022 su Steam e potrà essere scaricata gratuitamente da tutti. L'uscita su PlayStation 5 e Xbox Series X|S avverrà invece in un secondo momento e non si conoscono ancora i dettagli sulla finestra di lancio. Nel frattempo, potete già aggiungere il gioco alla vostra lista dei desideri su Steam tramite la pagina ufficiale.