ha annunciato il lancio dell'etichetta, tramite la quale verranno pubblicati nuovi giochi diper PC, console e piattaforme mobile.

Al momento non ci sono molti altri dettagli a riguardo, Portkey Games è al lavoro su varie esperienze legate al celebre maghetto, le quali saranno annunciate in un secondo momento. Nelle scorse ore si sono diffusi alcuni rumor su Harry Potter Wizards Unite, videogioco in realtà aumentata sviluppato da Niantic Labs, studio responsabile di Pokemon GO. Che possa essere questo il primo titolo pubblicato da Portkey?