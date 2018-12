Warner Bros apre oggi i preordini di Mortal Kombat 11

Warner Bros Interactive Entertainment ha aperto i preordini di Mortal Kombat 11, annunciato ai Game Awards 2018 e in arrivo il 23 aprile 2019 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch.

Il brano di 21 Savage nel trailer si intitola Immortal e sovrappone scene di una battaglia leggendaria tra due protagonisti classici, Dark Raiden e Scorpion, con la partecipazione di un nuovo personaggio al centro della storia di Mortal Kombat 11. Mortal Kombat 11 farà il suo debutto il 17 gennaio 2019 a Los Angeles. Mortal Kombat 11: La Rivelazione verrà trasmesso in diretta mondiale su Twitch con presentazione da parte di NetherRealm Studios. L’evento costituisce anche la prima opportunità di partecipare a gameplay e tornei con Mortal Kombat 11 e altre attività a tema Mortal Kombat.

Mortal Kombat 11 intensifica e personalizza l’esperienza come non mai grazie al nuovissimo Sistema di variazione dei personaggi personalizzato che offre ai giocatori il controllo creativo per creare versioni personalizzate della rosa dei personaggi. Inoltre, il gioco segnerà l’inizio di un nuova versione cinematografica come continuazione della leggendaria saga in divenire da oltre 25 anni. “Il maggior controllo creativo offerto ai giocatori mostra come Mortal Kombat 11 sia la dimostrazione del perché questo gioco iconico abbia ancora tantissima presa e abbia una rilevanza sempre maggiore dopo più di 25 anni,” afferma David Haddad, Presidente della Warner Bros. Interactive Entertainment. “Questo gioco pone in risalto il grande talento di NetherRealm Studios di innovare e creare esperienze memorabili per i fan così come i nuovi adepti di Mortal Kombat”.



“È davvero elettrizzante annunciare finalmente Mortal Kombat 11 e mostrare tutto il lavoro fatto dal team,” spiega Ed Boon, Direttore Creativo di NetherRealm Studios. “Il nostro Sistema di variazione dei personaggi personalizzato offre ai giocatori un mondo di possibilità per personalizzare i loro guerrieri preferiti. Non vediamo l’ora che arrivi gennaio per mostrare qualche dettaglio in più del gioco”.



Mortal Kombat 11 Standard Edition sarà disponibile per il preordine dal 7 dicembre al prezzo di 69,99 € (prezzo al dettaglio consigliato). Mortal Kombat 11 Premium Edition è disponibile per il preordine al prezzo di 99,99 €. La versione include il gioco base e il Kombat Pack. In tutti i preordini effettuati verrà incluso il personaggio giocabile ‘Shao Khan’. Tutti coloro che effettueranno il preordine su PlayStation4 e Xbox One, presso rivenditori selezionati, avranno accesso alla versione beta del gioco, disponibile per tali piattaforme a marzo.