Warner Bros. brevetta il Nemesis System, ma alcuni sviluppatori non l'hanno presa bene

La scorsa settimana, dopo numerosi tentativi andati a vuoto, Warner Bros. Games è riuscita a convincere lo "United States Patent and Trademark Office a registrare il brevetto del Nemesis System, fiore all'occhiello dei due giochi della serie La Terra di Mezzo: L'Ombra di Mordor e l'Ombra della Guerra.

Se avete giocato ai due giochi ambientati nell'universo del Signore degli Anelli, allora sapete bene come funziona: il Nemesis è un sistema che crea in maniera procedurale i nemici, donando loro una memoria delle nostre azioni e generando in maniera casuale tratti somatici, voci, abilità e armi equipaggiate, organizzandoli inoltre in un sistema gerarchico in continua evoluzione. Una meccanica che ha ottenuto il plauso della critica e dei videogiocatori, che Warner Bros. ha brevettato evitare che venga implementata dalla concorrenza. Potete approfondire l'argomento grazie al video allegato in calce.

Alcuni sviluppatori, che hanno visto la loro libertà minata, non l'hanno presa affatto bene. Mike Bithell, autore di Thomas Was Alone, Volume e John Wick Hex, ha descritto la mossa come "disgustosa, specialmente per un franchise che ha costruito il suo brillante Nemesis System sopra a un mucchio di meccaniche copiate a altri giochi. Come fanno tutti i giochi. Perché è così che funzionano la nostra cultura e la nostra creatività. Siate dei vicini migliori, Warner Bros.". Della stessa opinione Cat Manning, Narrative Designer e Writer di Riot Games al lavoro su League of Legends: "Ho dato un'occhiata al brevetto, ed è così vasto da risultare assurdo. Molti altri sistemi narrativi emergenti ai quali ho lavorato o che ho semplicemente visto possono essere descritti con quel linguaggio. Probabilmente non è applicabile legalmente, ma io e altri sviluppatori indipendenti non abbiamo i soldi per appurarlo! Non ho alcun interesse a copiare il Nemesis System. Personalmente, ho altre cose alle quali sono interessata. Ma il brevetto è talmente esteso, che temo possa bloccare la creazione di qualsiasi meccanica simile".

La mossa è destinata a far discutere ulteriormente, ma bisogna anche dire che non è la prima volta che accade una cosa del genere. Sono molti gli sviluppatori che hanno deciso di brevettare i propri sistemi di gameplay. Come ha fatto notare Mark Brown di Game Maker's Toolkit, hanno fatto la stessa cosa pure BioWare con l'anello dei dialoghi di Mass Effect, Silicon Knights con l'indicatore di sanità mentale di Eternal Darkness e, in tempi molto recenti, Bloober Team con il sistema Dual Reality di The Medium.