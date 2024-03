Warner Bros. Discovery oltre Hogwarts Legacy: avanti tutta su free-to-play e GaaS

Nonostante le vendite stratosferiche di Hogwarts Legacy nel 2023, il boss della divisione Gaming di Warner Bros. Discovery J.B. Perrette ritiene che il modello di sviluppo dei giochi tripla A 'è troppo volatile' e che sia necessario attuare un deciso cambio di rotta.

Intervenuto a margine di un evento organizzato da Morgan Stanley, il massimo esponente della divisione videoludica di WB Discovery ha ritenuto opportuno sottolineare come "WBD si è concentrata fino ad oggi sui giochi AAA per console ed è fantastico vedere un titolo come Hogwarts Legacy vendere decine di milioni di copie, ma questo tipo di successo non è mai garantito in funzione della natura volatile di questo mercato".

Perrette ritiene quindi che gli sforzi compiuti da Warner Bros. Discovery per la crescita della divisione Gaming del colosso dell'intrattenimento debbano concentrarsi, d'ora in avanti, nello sviluppo di titoli free-to-play mobile e di videogiochi a sviluppo continuo (conosciuti anche come GaaS), da affiancare al lavoro che viene portato avanti dalle sussidiarie di WB Games nello sviluppo di videogiochi 'classici' per PC e console.

"Piuttosto che lanciare semplicemente un gioco fatto e finito, perché non sviluppare attorno al concept offerto da esperienze come quelle di Hogwarts Legacy ed Harry Potter dei GaaS in cui i giocatori possano divertirsi per molto tempo e costruire le proprie avventure?", è la domanda che si pone Perrette prima di sottolineare come Warner Bros. Discovery abbia già una posizione molto solida in termini di IP, come suggerito dal successo di Mortal Kombat, Game of Thrones, DC e Harry Potter.

A tal proposito, il boss della divisione gaming di WBD spiega che l'azienda intende attuare un "piano di investimenti strategici che contribuirà a rendere i nostri giochi futuri ancora più efficaci e sostenibili. Da qui ai prossimi anni ci aspettiamo una crescita significativa, il panorama videoludico si sta evolvendo e in futuro i mondi virtuali sono destinati ad aumentare sia in scala che in popolarità".