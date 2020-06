Warner Bros, divisione gaming in vendita? Interesse da EA, Take-Two e altri: spunta report

Dalle pagine di CNBC trova diffusione un'indiscrezione legata alla presunta volontà da parte di AT&T di procedere con la vendita della divisione gaming di Warner Bros Interactive Entertainment.

Il report ha la sua origine in fonti di CNBC, delle quali non è stata resa nota l'identità. Secondo queste ultime, la trattativa potrebbe portare al raggiungimento di una cifra pari a ben 4 miliardi di dollari. Al momento, si legge, nessun accordo sarebbe imminente o assicurato, tuttavia grandi compagnie videoludiche avrebbero già espresso il proprio interesse in merito.

Tra queste ultime, CNBC cita espressamente Take-Two Interactive, Electronic Arts e Activision Blizzard. Secondo le fonti, tra i possibili esiti delle trattativa figurerebbe un accordo che consentirebbe ad AT&T di continuare a trarre profitti dalle IP della divisione gaming fondate su proprietà intellettuali Warner, la quale detiene brand del calibro di Harry Potter o Game of Thrones. Tra le produzioni videoludiche targate Warner Bros Interactive Entertainment rientrano titoli quali Batman: Arkham Asylum o La Terra di Mezzo: L'ombra di Mordor.



Al momento, ovviamente, si tratta di un'indiscrezione assolutamente non confermata, che invitiamo dunque ad interpretare con la dovuta cautela: potrebbe infatti rivelarsi in toto o in parte errata. Raggiunte da CNBC, AT&T e Take-Two non hanno voluto offrire commenti in merito.