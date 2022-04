Warner Bros. Discovery, studi in vendita? Sony, Microsoft ed EA sarebbero interessate

Nonostante lo scorso anno Warner Bros. si sia affrettata a smentire le voci sulla vendita di NetherRealm Studios e TT Games, l'argomento è diventato nuovamente d'attualità. A riportarlo in auge dopo nove mesi è stato Imran Khan, penna estremamente nota nel settore.

L'ex Senior Editor di GameInformer e attuale Editor di FanByte ha sentito delle voci secondo le quali Warner Bros. Discovery, nuovo gigante dell'entertainment formatosi lo scorso 8 aprile, starebbe cercando di vendere i suoi studi. Khan non è ancora riuscito a confermare la notizia per poterne ricavare un articolo, tuttavia tali indiscrezioni starebbero circolando con insistenza dietro le quinte.

Tra le compagnie interessate alle software house di Warner Bros Discovery. ci sarebbero Sony, Microsoft, Electronic Arts, Tencent, PUBG Corp. e NetEase. L'obiettivo della conglomerata, a quanto si dice, sarebbe quello di vendere sia gli studi sia le licenze delle IP, liberandosi quindi completamente dell'onere di doverle gestire.

Tra gli studi di proprietà di Warner Bros. Discovery, ricordiamo, ci sono nomi altisonanti come Rocksteady, NetherRealm, Avalanche Software, Monolith, Warner Bros. Montreal e TT Games, responsabili di IP del calibro di Batman Arkham, Suicide Squad: Kill the Justice League, Mortal Kombat, Injustice, Hogwarts Legacy, Shadow of Mordor, Gotham Knights e i giochi LEGO. Roba davvero grossa, con alcuni titoli che non sono neppure ancora arrivati sul mercato, che hanno tutte le carte in regola far gola a chiunque. Restiamo in attesa di nuove informazioni.