Warner Bros Games è in vendita? Sony sarebbe l'acquirente ideale, per Michael Pachter

Con l'intensificarsi delle voci di corridoio riguardanti la possibile vendita di Warner Bros Games, il noto analista Michael Pachter ha voluto dire la sua sull'argomento per indicare in Sony l'acquirente ideale della divisione videoludica del nuovo gigante dell'intrattenimento Warner Bros Discovery.

Nel corso dell'ultimo podcast della serie SIFT Games Pachter Factor, il celebre analista si è riallacciato alle recenti mosse compiute da Sony con l'ingresso nei PlayStation Studios di Bungie e Haven Studios per guardare a WB Games come alla prossima acquisizione ideale per il colosso tecnologico giapponese.

"Penso che per Sony sarebbe una mossa davvero intelligente quella di tentare di acquisire Warner Bros. Interactive", esordisce nel suo discorso Pachter prima di sottolineare, però, come l'affare possa ritenersi vantaggioso per il team PlayStation ad una sola condizione: "WB Games non vale il prezzo pieno senza i diritti di sfruttamento dei franchise DC Comics. Quindi la questione è se la nuova Warner Bros. sia disposta a vendere i suoi studi a un'azienda che si impegni a versare, che so, dai 5 ai 50 milioni l'anno per il rinnovo annuale di quella licenza".

Lo stesso Pachter spiega infatti che "se non puoi creare giochi dalle IP di Warner Bros, come quelle de Il Signore degli Anelli, Harry Potter e DC Comics, allora non avrebbe davvero senso acquisire WBIE. Certo, ci sono dei franchise veramente buoni come quelli di Mortal Kombat e Injustice, ma nel caso di Injustice il problema della licenza CD Comics si ripresenterebbe".