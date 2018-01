Warner Bros inaugura una nuova divisione di TT Games per i giochi LEGO su mobile

ha annunciato oggi l'inaugurazione di, un nuovo studio di programmazione con sede in Gran Bretagna che si dedicherà alla realizzazione di videogiochiinediti e progettati appositamente per le piattaforme mobili.

Jason Avent, il fondatore ed ex direttore di Boss Alien, sarà il direttore dello studio di TT Games Brighton: "I dispositivi mobili offrono grandi opportunità per i giochi LEGO", ha dichiarato Tom Stone, amministratore delegato di TT Games. "Abbiamo avuto l'enorme fortuna di acquisire Playdemic, società specialista del settore, nel 2016: ora, oltre che al suo acclamatissimo Golf Clash, sta lavorando a un nuovo titolo LEGO. Da oggi potremo espandere ancora di più le nostre possibilità sotto la guida di Jason Avent, fondatore di Boss Alien e creatore di CSR Racing. Jason è uno degli sviluppatori più esperti e capaci al mondo in questo settore, dotato di una passione e di un feeling incredibili con LEGO e di una visione estremamente emozionante per il nuovo team."



"Amo i LEGO e sono elettrizzato all'idea di poter creare nuovi giochi che incarnino tutti gli splendidi valori fondanti della LEGO, studiati e costruiti da zero per i dispositivi mobili", ha detto Avent. "I nostri nuovi titoli saranno accessibili, emozionanti e ovviamente impregnati del divertimento e dell'umorismo tipici dei giochi TT Games. A Brighton abbiamo un nuovo, fantastico team che ci darà la preziosissima opportunità di far vivere il mondo LEGO in modo completamente nuovo".