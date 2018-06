Warner Bros e IO Interactive hanno annunciato ufficialmente Hitman 2

Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno annunciato ufficialmente Hitman 2. I rumor dei giorni scorsi si sono quindi rivelati veritieri.

Hitman 2 verrà lanciato direttamente nella sua forma completa (abbandonata, quindi, la pubblicazione episodica) e metterà a disposizione 6 ambientazioni sandbox ricche di dettagli che offrono ai giocatori piena libertà di pianificare l'assassinio perfetto. Potendo scegliere in modo creativo strumenti, armi, travestimenti e tecniche furtive sarà possibile innescare sequenze di eventi sempre nuove e imprevedibili. Sarà disponibile all'acquisto su PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, Xbox One, Xbox One X e PC a partire dal 13 novembre 2018. Gli acquirenti della Gold Edition o della Collector's Edition potranno iniziare a giocare quattro giorni prima del lancio.

In Hitman 2 i giocatori vestiranno ancora una volta i panni dell'abile Agente 47 e partiranno in missione per dare la caccia all'elusivo Cliente Ombra ed eliminare lui e la sua milizia una volta per tutte. Introduce nuovi modi di giocare con la modalità Sniper Assassin, una funzionalità separata che aggiunge, per la prima volta nella serie Hitman, il gioco cooperativo: due giocatori possono collaborare online per eliminare i loro bersagli. Per chi invece vuole immedesimarsi nell'Agente 47, Sniper Assassin può essere giocato anche in modalità giocatore singolo.

Per l'occasione, la compagnia ha pubblicato il trailer dell'annuncio che mostra una delle nuove ambientazioni, Miami, con i suoi colori e tutto il brivido di una corsa motociclistica. Potete ammirarlo nel player in apertura di notizia.

“È stato fantastico collaborare con IO Interactive per Hitman 2 e poter offrire il nuovo capitolo di una serie così leggendaria sia ai fan storici di Hitman che a una nuova generazione di giocatori”, ha dichiarato David Haddad, Presidente di Warner Bros. Interactive Entertainment. “IO Interactive ha svolto un lavoro eccezionale con la serie Hitman, e questo nuovo titolo contiene tante novità per i giocatori, che potranno scatenare la loro creatività in ambientazioni sandbox ancora più ampie”.



“Siamo molto orgogliosi di poter annunciare Hitman 2, il nuovo, emozionante capitolo che va ad aggiungersi a un mondo di assassini in costante espansione. Hitman 2 non tradisce la formula di successo del nostro titolo precedente, ma la espande e la arricchisce di nuove funzionalità, modalità ed elementi mai visti primi prima nella serie”, ha dichiarato Hakan Abrak, amministratore delegato di IO Interactive. “Warner Bros. è stato senz'altro il partner ideale per questo progetto: grazie a loro abbiamo potuto portare il gioco alla nostra comunità di appassionati e abbiamo conquistato tanti nuovi fan. Bentornato, Agente 47!”.